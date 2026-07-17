В Киеве и ряде украинских городов второй день подряд протестуют против отставки Федорова 3 17.07.2026, 12:22

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Фото: «Суспільне»

Люди выходят на улицы с картонными табличками.

В пятницу, 17 июля, в Киеве и ряде городов Украины второй день подряд проходят акции протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Об этом пишет «Суспільне».

В частности, сообщается, что в Киеве на площади Ивана Франко собралось около 200 человек. Участники акции также призвали отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вернуть народных депутатов к работе.

В Луцке акция протеста прошла на Театральной площади, где собралось около 50 человек. Среди основных требований — скорейшее назначение министра обороны, сохранение курса на военные реформы и инновации, а также подотчетность Сырского.

Тем временем в Николаеве участники акции вышли к зданию городского совета. Анастасия, супруга военнослужащего и работница IT-сферы, заявила, что считает Федорова современным управленцем.

«Вчера я смотрела его выступление, и когда слышу, как человек оперирует такими понятиями, как дашборд, данные, аналитика, когда говорит, что решения принимаются на основе конкретных вещей, а не эфемерных понятий, — это вдохновляет меня больше, чем ситуация, когда двое просто встречаются в кабинете за закрытыми дверями и что-то там обсуждают», — отметила она.

Как сообщает «Укрінформ», участники акции держали плакаты с надписями «Верните Федорова», «Пришло время системных изменений», «НРК или штурмы?», «Освобождайте пленных, а не Федорова» и т. д.

После митинга протестующие прошли по улице Соборной, выкрикивая лозунги в поддержку Федорова. Один из участников акции заявил, что смена руководства Министерства обороны во время войны — рискованный шаг, который может ослабить позиции Украины. Другой подчеркнул, что Федоров внес весомый вклад в развитие оборонного потенциала страны, в частности благодаря реализации проектов в сфере беспилотных технологий, и назвал его увольнение «большой потерей для государства».

16 июля во многих городах Украины проходили митинги в поддержку Федорова.

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