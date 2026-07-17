Toyota Prius получила эффектный внешний вид 17.07.2026, 13:06

Фото: Toyota

Изменения оказались небольшими, но производят впечатление.

Toyota представила обновленные версии Prius и Prius Plug-in Hybrid 2027 модельного года. Изменения оказались небольшими, однако производитель добавил новый темный оттенок кузова, улучшил оснащение салона и немного повысил стоимость автомобилей, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Главным визуальным новшеством стал цвет «Inked» — глубокий черный оттенок, доступный для всех комплектаций без дополнительной платы. Теперь покупателям предлагается шесть вариантов окраски.

Цена Prius 2027 года выросла всего на 205 долларов. Базовая версия теперь стоит 28 755 долларов, а Prius Plug-in Hybrid — 33 980 долларов без учета доставки. При этом стоимость доставки осталась прежней — 1295 долларов.

Техническая часть автомобиля не изменилась. Обычный Prius сохраняет гибридную установку с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Переднеприводная версия развивает 194 лошадиные силы, а вариант с полным приводом получает немного больше мощности. Расход топлива может достигать 57 миль на галлон.

Гибрид Prius Plug-in Hybrid по-прежнему оснащается системой мощностью 220 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 км/ч в час примерно за 6,6 секунды.

Новые автомобили появятся у дилеров летом 2026 года. До этого момента покупатели смогут приобрести модели 2026 года, которые могут получить скидки из-за выхода обновленной версии.

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