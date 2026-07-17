За футбольный клуб из Гомеля будет играть футболист из США
- 17.07.2026, 12:48
Ранее 22‑летний вратарь выступал за клуб «Окленд Рутс».
Американский вратарь Тим Сырель подписал контракт с «Бумпромом» из Гомеля, который выступает в первой лиге футбольного чемпионата страны (то есть втором дивизионе).
Контракт с голкипером рассчитан до конца 2027 года, пишет «Белорусский футбол».
Ранее 22‑летний футболист выступал за клуб «Окленд Рутс» из второго дивизиона США, где провёл восемь матчей, пропустил 16 мячей и дважды сыграл «на ноль».
«Бумпром» после 12 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 24 балла.
У Сыреля есть белорусский паспорт. Он рассказывал, что его родители из Беларуси. Старшая сестра родилась в Беларуси в 2001 году, а через год семья переехала в США, где он и родился.
«В Беларуси и сейчас живут дедушка, бабушка, родные и близкие. Конечно, кроме родителей и сестры. Когда был маленьким, мы прилетали сюда почти каждое лето. А потом стало значительно сложнее: случилась вспышка ковида, границы закрылись, логистика нарушилась — в прошлый раз в Беларуси я был восемь лет назад», — рассказывал он.