Как изоляция Крыма меняет ход войны Дмитрий Снегирев

17.07.2026, 13:13

Дмитрий Снегирев

Фото: EPA/UPG

От «крепости» к анклаву.

Блокада Крыма со стороны Сил обороны Украины – это стратегическая военная кампания, направленная на превращение полуострова из мощного плацдарма агрессии в уязвимый изолированный анклав. Эта операция имеет комплексное влияние на ход войны.

Замечу, что ранее оккупанты использовали Крым как ключевую логистическую базу, где накапливались горюче-смазочные материалы, боекомплект и личный состав для проведения ротаций. Сюда же отправлялась железнодорожными и автомобильными паромами военная техника из тыловых районов страны-оккупанта.

Следует заметить, что в течение последней недели украинское разведобщество совершило ряд успешных ударов по важным военным объектам противника на полуострове.

В частности, бойцами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны была поражена современная российская радиолокационная станция «Каста-2Е2», которая использовалась для контроля воздушного пространства. Кроме того, уничтожены шесть топливозаправщиков, что существенно усложнило логистику врага.

Также под ударами украинской разведки оказались железнодорожные перевозки: два грузовых локомотива и три цистерны с топливом были выведены из строя. Это нанесло серьезные потери в обеспечении русских войск горючим. Отдельно в ГУР отметили поражение военной техники на эшелоне, что сорвало планы противника по переброске сил и средств на передовую.

Из-за регулярных поражений Крымского моста враг начал полностью полагаться на морские поставки горючего и техники, которые сейчас активно парализуют украинские силы.

В море у берегов Крыма и в Азовском бассейне поражены десятки судов российского «теневого флота». Под огнем оказались вражеские танкеры, сухогрузы, логистические паромы и морские буксиры. Кроме того, фиксируются серьезные разрушения наземного нефтеналивного терминала в порту Керчи.

Параллельно с дефицитом горючего ГУР и смежными подразделениями Сил обороны Украины создают для военных объектов противника тотальный энергетический кризис. С помощью ударных дронов успешно поражено по меньшей мере 5 электроподстанций на полуострове. Системные удары обесточили крупные военные узлы (в частности, районы Сак и Евпатории), что парализует работу ремонтных баз и систем ПВО.

Систематическое разрушение железнодорожных паромов в Керчи и мостов на перешейках заставило оккупантов переориентировать поставки на сухопутный коридор через Приазовье. Этот маршрут лежит близко к линии фронта и находится под постоянным огневым контролем ВСУ. Узкие логистические точки (Чонгарский мост, Геническая переправа) и трасса Р-280 «Новороссия» находятся под постоянным ударом украинских БПЛА.

В настоящее время благодаря успешным действиям Сил обороны Украины и украинского разведобщества Крым потерял свое ключевое значение как логистический хаб для российских оккупационных войск. Это привело к серьезным последствиям для оккупационных войск прямо на линии боевого столкновения в Херсонской и Запорожской областях.

Так, в Запорожской области подразделения Сил обороны Украины осуществили успешную контратаку и отвергли российские войска в районах населенных пунктов Малиевка, Январское, Новогеоргиевка и Запорожское. Более 33 кв. км территорий перешли под огневой контроль Украины.

В Херсонской области украинские силы удерживают доминантные высоты на правом берегу. Попытки россиян закрепиться на островах в дельте Днепра и создать новые плацдармы оперативно прекращаются массированными ударами артиллерии и FPV-дронов.

Из-за дефицита топлива, снарядов и техники, вызванного логистической блокадой, группировка российских войск на Запорожском и Херсонском направлениях вынуждена ограничивать использование артиллерии и бронемашин во время штурмов. Нарушение поставок из Крыма на южный фронт уже привело к падению соотношения артиллерийских выстрелов противника с 2,4:1 до 1,6:1.

После фактической блокады оккупированного Крыма, уже превратившегося в полностью изолированный остров, серьезные проблемы с логистикой у оккупантов и на временно оккупированных территориях Николаевской области, речь идет о Кинбурнской косе.

Впрочем, кроме военной компоненты, блокада полуострова также имеет политическое значение.

Это, прежде всего, повышение субъектности Украины в переговорном процессе. Я не исключаю, что именно вопрос Крыма будет ключевым для экономического и политического давления как со стороны Украины, так и Соединенных Штатов. Речь идет о возможной деоккупации районов Херсонской и Николаевской областей. Я не исключаю, что будет стоять вопрос Запорожской атомной электростанции, а именно предложение о создании международного консорциума, то есть фактической передачи крупнейшей атомной электростанции под внешнее управление.

Крым годами позиционировался Кремлем как символ вечной и несгибаемой российской власти. Успешные украинские атаки на штаб Черноморского флота, Крымский мост и аэродромы демонстрируют российскому обществу и элите неспособность путинского режима защитить даже ключевые сакральные объекты.

Оккупационные власти вынуждены тратить колоссальные финансовые ресурсы на восстановление нефтебаз, мостов, компенсации бизнеса и постоянное опрокидывание новых систем ПВО, которые быстро уничтожаются. Туристическая отрасль Крыма, формировавшая имидж «мирного развития», фактически уничтожена.

Постоянная угроза и отсутствие безопасности стимулируют отток лояльного к Кремлю населения, семей российских военнослужащих и чиновников обратно на территорию страны-оккупанта, деморализующей местные оккупационные администрации.

Дмитрий Снегирев, «Апостроф»

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