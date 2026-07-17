В Таиланде разогнали русскую деревню 17.07.2026, 13:31

иллюстративное фото

Есть задержанные.

Власти Таиланда, вслед за Индонезией, начали кампанию против так называемых «русских деревень». В провинции Чонбури полиция задержала четырех граждан России в рамках расследования возможных нарушений законодательства при операциях с элитной недвижимостью, сообщает The Nation.

По данным издания, правоохранители провели обыски по 41 адресу, изъяв регистрационные документы, бухгалтерские записи, компьютеры и телефоны.

Расследование затрагивает жилые комплексы общей стоимостью около $154 млн, которые рекламировались как «русская деревня». Следователи выясняют, использовались ли граждане Таиланда в качестве номинальных акционеров для того, чтобы скрыть реальный иностранный контроль над компаниями и обойти ограничения на владение землей и ведение бизнеса.

Как сообщает полиция, права на около 775 домов в пяти жилых комплексах оформлены через более чем 495 компаний, из которых 435 имеют иностранных акционеров. Под следствие попали 33 компании: предполагается, что 19 из них могли использовать подставных тайских акционеров, а еще в 14 доля иностранного участия превышала допустимые нормы. Отдельно проверяется роль двух тайских бухгалтеров, которые числятся акционерами сразу 186 компаний — следствию предстоит установить, вкладывали ли они собственные средства или же формально владели долями в интересах иностранцев.

The Nation отмечает, что расследование в Чонбури — часть общенациональной кампании против схем с номинальными владельцами, которые позволяют иностранцам обходить запрет на владение землей и ведение отдельных видов бизнеса в Таиланде. В полиции пообещали расширить проверки.

Похожие меры ранее, весной, были приняты на индонезийском острове Бали. Губернатор острова И Ваян Костер заявил, что власти ликвидировали так называемые «русскую» и «украинскую» деревни — районы компактного проживания иностранцев, сформировавшиеся после массового переезда туда граждан России и Украины. По словам губернатора, иностранцы активно вкладывались в недвижимость и открывали бизнес, однако подобные поселения противоречат местным правилам и культурной политике острова. После проверок власти закрыли незарегистрированные объекты и усилили контроль за землепользованием и арендой вилл.

В конце 2024 года на Бали был задержан основатель комплекса апартаментов PARQ Ubud Андре Фрей, которого местные СМИ называли создателем «русской деревни» — по версии следствия, комплекс построили с нарушением правил землепользования на сельскохозяйственных землях. Помимо этого, власти Бали в последние годы ужесточили контроль за соблюдением иностранцами миграционного законодательства: среди наиболее частых причин депортации граждан России — нелегальная работа, ведение бизнеса без необходимых разрешений и нарушение правил пребывания.

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