Россия готовится закупать за границей дизель вслед за бензином 3 17.07.2026, 14:08

1,552

Кризис разрастается.

Правительство России подготовило законодательную базу, которую позволит импортировать дизельное топливо вслед за бензином, который уже закупается в Беларуси, Казахстане и Индии.

Для дизеля вводится импортный демпфер, сообщили в пятницу РБК в пресс-службе Минэнерго РФ. В рамках этого механизма, который уже действует для иностранного бензина, нефтяные компании — импортеры топлива будут получать субсидии из бюджета. Государство компенсирует им разницу между ценами и внутрироссийским.

Эта мера позволит оперативно привлекать объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок для импортеров и гарантируя потребности российских потребителей, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Исторически Россия сама — один из крупнейших экспортеров дизеля: около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутреннее потребление дизеля составляло 52,2 млн тонн, а 35,7 млн ушло на экспорт, напоминает экономист Кирилл Родионов.

Однако удары по НПЗ, уронившие нефтепереработку в России до 20-летних минимумов, привели к сокращению выпуска дизеля почти на 40% — даже больше, чем бензина, выпуск которого стал меньше на четверть. На проблемы с «соляркой» жалуются аграрии из южных регионов, где стартовала уборочная кампания. На заправках установлены лимиты — 100 или 200 литров в одни руки, тогда один как один комбайн за смену полевых работ сжигает 300 литров. Цены на дизельное топливо, по данным Росстата, на конец июня подскочили на 18,1% год к году — рекордно за 15 лет. В Южном федеральном округе средняя цена дизтоплива достигла 110 рублей за литр, несмотря на то, что сейчас его экспорт закрыт - впервые с 2023 года.

Вероятным поставщиком дизеля в Россию станет Индия, рассказали Reuters знакомые с ситуацией источники. По их словам, нефтяные компании могут обратиться к индийским НПЗ, если ситуация на топливном рынке ухудшится. Пока Индия отправила в Россию лишь две небольшие партии бензина — около 100 тысяч тонн. При этом дефицит нефтепродуктов аналитики Energy Intelligence оценивают в 400-600 тысяч тонн в месяц.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com