Украина уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-95

Украина уничтожила российский стратегический бомбардировщик Ту-954
- 17.07.2026, 14:18
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Успешная атака на аэродром в Энгельсе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявли, что Службе безопасности Украины удалось уничтожить стратегический бомбардировщик Ту-95 на аэродроме в Энгельсе, в Саратовской области РФ.
«Благодарен нашим воинам за меткость. Вновь были успешны дальнобойные санкции против России за эту войну. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ударов ракет по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы – около 800 км. Справедливо и активно защищаемся. Были также поражения от сил обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Увеличиваем цену для России за агрессию против нашего государства и людей», — сообщил он.
Налет беспилотников на Энгельс произошел вчера утром. В интернете появились видеозаписи взрыва и пожара в районе аэродрома. Однако о поражении объектов на нем не сообщалось.
Ту-95 вооружены крылатыми ракетами большой дальности – «Х-101» и «Х-55» / «Х-555». Их количество зависит от модификации самолета.