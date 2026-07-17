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Дроны атаковали Керчь всю ночь: горит нефтебаза и эшелоны на путях

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  • 17.07.2026, 7:43
  • 7,326
Дроны атаковали Керчь всю ночь: горит нефтебаза и эшелоны на путях

Ряд крупных пожаров.

В ночь на 17 июля в оккупированной Керчи гремели взрывы на фоне атаки дронов. Около часа ночи вспыхнули сильные пожары в районе железнодорожного вокзала, пишет «Главред».

Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, беспилотники атаковали Керчь всю ночь.

Мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщает о множественных очагах пожаров на железнодорожной станции Керчь.

«Горят склады и, вероятно, нефтебаза «Керчь» и эшелоны на путях. Рядом находится и, возможно, тоже горит мощная электрическая подстанция ПС «Керченская» 110/35/6 кВ», — говорится в сообщении.

NASA FIRMS также зафиксировала пожар в районе железнодорожной станции Керчи.

Западнее поселка Коктебель, рядом со Щебетовкой отмечен пожар в районе электроподстанции ПС 110/35/6 кВ «Коктебель» и насосной станции, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра».

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