Axios: Законопроект Грэма об «адских санкциях» набрал голоса 17.07.2026, 5:52

Линдси Грэм

Документ предусматривает 100-процентные вторичные пошлины для стран, закупающих российскую нефть и газ.

В Сенате США законопроект об ужесточении санкций против России уже имеет как минимум 61 соавтора. Этого достаточно для его продвижения в Сенате, однако руководство палаты еще должно вынести документ на голосование. После смерти сенатора-республиканца Линдси Грэма законопроект продвигает демократ Ричард Блументаль. Если его одобрит Сенат, документ ещё должен получить поддержку Палаты представителей, сообщает Axios.

Законопроект позволяет президенту США вводить 100-процентные вторичные пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа. В первую очередь речь идет о таких странах, как Китай и Индия, которые продолжают закупать российские энергоносители, а также о мерах против российского «теневого флота».

Президент США Дональд Трамп пока не заявил о полной поддержке законопроекта, однако отметил, что готов его подписать в память о Линдси Грэме. «Мы серьезно рассматриваем этот — в честь Линдси. Он хотел этого больше, чем чего-либо другого», сказал Трамп.

По данным Axios, в четверг руководство республиканцев в Сенате начало процедуру проверки наличия возражений против вынесения законопроекта на рассмотрение палаты, стремясь ускорить его продвижение.

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