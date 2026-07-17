ChatGPT доказал 50-летнюю гипотезу из теории графов 17.07.2026, 0:59

Решение было найдено одновременно с запуском новой версии модели.

ИИ-модель GPT-5.6 Sol компании OpenAI смогла получить доказательство гипотезы о двойном покрытии циклов (Cycle Double Cover Conjecture), которая оставалась открытой математической проблемой более пяти десятилетий. Об этом сообщает журнал Scientific American.

По данным компании, решение было найдено одновременно с запуском новой версии модели. Гипотеза относится к теории графов, разделу математики, изучающему объекты, состоящие из вершин и соединяющих их ребер.

Гипотеза была сформулирована в 1970-х годах и предполагала, что определенный класс графов может быть покрыт набором циклов таким образом, чтобы каждое ребро входило ровно в два замкнутых контура. До сих пор математики могли подтвердить эту идею только для отдельных типов графов, однако общего доказательства получить не удавалось.

Согласно OpenAI, GPT-5.6 Sol разработала доказательство, показывающее, что любой граф, соответствующий условиям гипотезы, может быть покрыт максимум восемью специально подобранными циклами.

Математик Нога Алон из Принстонского университета отметил, что подобные результаты демонстрируют растущую роль инструментов искусственного интеллекта в научных исследованиях. По его словам, ИИ постепенно становится помощником в решении задач, которые ранее требовали значительных усилий от специалистов.

Для поиска решения OpenAI использовала специальный сценарий взаимодействия с моделью. В рамках эксперимента задача была распределена между 64 ИИ-агентами, работавшими параллельно. Разработчики также указали модели продолжать поиск даже в случае, если проблема считалась нерешаемой, и рекомендовали выделить на исследование не менее восьми часов.

Профессор Массачусетского технологического института Эндрю Сазерленд предположил, что подобные открытия могут стать более частыми. По его мнению, многие математические задачи получают статус «чрезвычайно сложных» из-за недостатка внимания исследователей, тогда как большие языковые модели способны объединять уже существующие методы и находить новые подходы к давно изучаемым проблемам.

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