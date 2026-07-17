Белый дом: Иран выразил желание заключить сделку с США 17.07.2026, 1:02

Стороны ведут переговоры.

Администрация США сообщает о сохраняющемся диалоге с Ираном и готовности Тегерана к достижению договоренностей о прекращении боевых действий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чье выступление опубликовал канал Белого дома Rapid Response 47 на своей странице в соцсети X.

«Иран активно продолжает переговоры с США и заявляет о намерении заключить сделку с нами», — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, данные заявления со стороны Тегерана обусловлены интенсивными ударами американских вооруженных сил по иранским объектам. Ливитт также отметила, что обсуждала этот вопрос с президентом Дональдом Трампом незадолго до выступления.

Контакты между сторонами продолжаются, отметила Ливитт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com