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Белый дом: Иран выразил желание заключить сделку с США

  • 17.07.2026, 1:02
Белый дом: Иран выразил желание заключить сделку с США

Стороны ведут переговоры.

Администрация США сообщает о сохраняющемся диалоге с Ираном и готовности Тегерана к достижению договоренностей о прекращении боевых действий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чье выступление опубликовал канал Белого дома Rapid Response 47 на своей странице в соцсети X.

«Иран активно продолжает переговоры с США и заявляет о намерении заключить сделку с нами», — подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, данные заявления со стороны Тегерана обусловлены интенсивными ударами американских вооруженных сил по иранским объектам. Ливитт также отметила, что обсуждала этот вопрос с президентом Дональдом Трампом незадолго до выступления.

Контакты между сторонами продолжаются, отметила Ливитт.

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