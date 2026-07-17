Белый дом: Иран выразил желание заключить сделку с США
- 17.07.2026, 1:02
Стороны ведут переговоры.
Администрация США сообщает о сохраняющемся диалоге с Ираном и готовности Тегерана к достижению договоренностей о прекращении боевых действий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чье выступление опубликовал канал Белого дома Rapid Response 47 на своей странице в соцсети X.
«Иран активно продолжает переговоры с США и заявляет о намерении заключить сделку с нами», — подчеркнула пресс-секретарь.
По ее словам, данные заявления со стороны Тегерана обусловлены интенсивными ударами американских вооруженных сил по иранским объектам. Ливитт также отметила, что обсуждала этот вопрос с президентом Дональдом Трампом незадолго до выступления.
Контакты между сторонами продолжаются, отметила Ливитт.