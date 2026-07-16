Чили начала отзывать гражданство у родившихся в стране россиян 1 16.07.2026, 23:46

Чилийские власти решили прикрыть «родильный туризм».

Чилийские миграционные службы приступили к аннулированию гражданства у детей, рожденных в стране российскими туристами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, власти начали пересмотр дел, связанных с практикой «родильного туризма», когда иностранцы прибывали в Чили незадолго до родов ради автоматического получения ребенком местного паспорта.

На данный момент статуса гражданства лишились 62 ребенка. Еще 24 аналогичных дела, фигурантами которых стали граждане РФ, находятся на стадии рассмотрения в профильных ведомствах.

Одной из причин инициативы властей стали действия посреднических структур. Эти компании предлагали беременным женщинам комплексные услуги, включая юридическое сопровождение и помощь в оформлении гражданства, оценивая свою работу примерно в $15 тысяч.

Для семей, чьи дети лишились чилийского гражданства, это создает серьезные правовые сложности. Ранее наличие паспорта Чили у ребенка давало его родителям законные основания для упрощенной легализации и получения вида на жительство.

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