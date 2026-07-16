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Генсек НАТО прокомментировал отставку Федорова

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  • 16.07.2026, 23:22
Генсек НАТО прокомментировал отставку Федорова
Марк Рютте

Марк Рютте ожидает от нового министра обороны Украины «преемственности» оборонной политики.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не ожидает, что увольнение министра обороны Михаила Федорова и назначение нового главы ведомства принесут существенные изменения в стратегию Украины в борьбе против России. Об этом он заявил 16 июля в комментарии агентству dpa .

По словам Рютте, от нового министра обороны он ожидает «преемственности» оборонной политики, ведь сейчас украинские военные «действуют гораздо лучше» на передовой, чем в начале года.

Генсек указал на значительное замедление продвижения оккупантов на фронте и упомянул контрнаступательные действия сил обороны в некоторых районах. Армия РФ теряет от 25 тыс. до 35 тыс. солдат в месяц, сказал он и предупредил россиян, которые только планируют вступить в ряды оккупантов, что они могут стать частью этих потерь.

Также Рютте напомнил об успешных украинских дипстрайках на территории РФ и поражении ее энергетической инфраструктуры и промышленной базы, которые финансируют военную машину Кремля.

Свои отношения с Федоровым он назвал «хорошими, рабочими» и пожелал ему «всего наилучшего». Он также повторился и выразил убеждение, что его преемник «без сомнения, продолжит этот курс».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил в.и.о. главы СБУ генерал-майору Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

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