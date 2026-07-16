Генсек НАТО прокомментировал отставку Федорова 2 16.07.2026, 23:22

Марк Рютте

Марк Рютте ожидает от нового министра обороны Украины «преемственности» оборонной политики.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не ожидает, что увольнение министра обороны Михаила Федорова и назначение нового главы ведомства принесут существенные изменения в стратегию Украины в борьбе против России. Об этом он заявил 16 июля в комментарии агентству dpa .

По словам Рютте, от нового министра обороны он ожидает «преемственности» оборонной политики, ведь сейчас украинские военные «действуют гораздо лучше» на передовой, чем в начале года.

Генсек указал на значительное замедление продвижения оккупантов на фронте и упомянул контрнаступательные действия сил обороны в некоторых районах. Армия РФ теряет от 25 тыс. до 35 тыс. солдат в месяц, сказал он и предупредил россиян, которые только планируют вступить в ряды оккупантов, что они могут стать частью этих потерь.

Также Рютте напомнил об успешных украинских дипстрайках на территории РФ и поражении ее энергетической инфраструктуры и промышленной базы, которые финансируют военную машину Кремля.

Свои отношения с Федоровым он назвал «хорошими, рабочими» и пожелал ему «всего наилучшего». Он также повторился и выразил убеждение, что его преемник «без сомнения, продолжит этот курс».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил в.и.о. главы СБУ генерал-майору Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com