Зеленский объяснил выбор и.о. министра обороны Украины
- 17.07.2026, 2:46
Евгений Хмара будет контролировать дальнобойные операции.
Исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара в качестве временного руководителя Минобороны будет контролировать дальнобойные операции Сил безопасности Украины.
Об этом в вечернем видеообращении 16 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, в Минобороны понадобится опыт Хмары как бывшего руководителя Центра специальных операций «Альфа» в СБУ. Там он отвечал за удары на большие расстояния по России.
«Министерство обороны Украины продолжит всю работу по поддержке боевых бригад — наш план дальнобойных санкций выполняется в полном объеме. Обязанности министра обороны Украины будет исполнять Евгений Хмара... Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет. Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в подразделениях Сил обороны: у него достаточный опыт в сфере безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно», — пояснил президент.
При этом Зеленский добавил, что уже обсудил с новоназначенным премьером Сергеем Корецким юридические процедуры, чтобы обеспечить это назначение. В то же время во время обращения к украинцам президент не упомянул о проблемах с мобилизацией, а также проигнорировал протесты и призывы общества вернуть Федорова на должность главы МОУ.