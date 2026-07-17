Стало известно, кто возглавит СБУ 3 17.07.2026, 8:15

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Александр Поклад

Фото: Офис президента Украины

Нынешний глава спецслужбы станет министром обороны Украины.

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад будет исполнять обязанности руководителя СБУ. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.

Планирует ли президент назначить Поклада главой СБУ на постоянной основе, не уточняется.

Поклад занимает должность заместителя главы СБУ с 2023 года, в 2025-м получил звание Героя Украины.

После отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Зеленский поручил врио главы СБУ генерал-майору Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.

В то же время, согласно украинскому законодательству, должность министра обороны должен занимать исключительно гражданский человек, хотя Хмара является действующим военнослужащим.

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