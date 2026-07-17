Стало известно, кто возглавит СБУ

Стало известно, кто возглавит СБУ3
- 17.07.2026, 8:15
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Нынешний глава спецслужбы станет министром обороны Украины.
Первый заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад будет исполнять обязанности руководителя СБУ. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского.
Планирует ли президент назначить Поклада главой СБУ на постоянной основе, не уточняется.
Поклад занимает должность заместителя главы СБУ с 2023 года, в 2025-м получил звание Героя Украины.
После отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Зеленский поручил врио главы СБУ генерал-майору Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
В то же время, согласно украинскому законодательству, должность министра обороны должен занимать исключительно гражданский человек, хотя Хмара является действующим военнослужащим.