Привычный овощ оказался способен укреплять кости 17.07.2026, 8:41

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Исследователи связывают эффект с высоким содержанием глюкозинолатов.

Экстракт молодой брокколи способен стимулировать образование костной ткани и повышать защиту клеток от повреждений. К такому выводу пришли ученые, изучившие действие веществ из микрозелени брокколи на клетки человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

В эксперименте исследователи использовали стромальные клетки человека — клетки-предшественники, которые могут превращаться в остеобласты, отвечающие за формирование новой костной ткани. После воздействия экстракта микрозелени брокколи клетки начали активнее создавать минеральную основу будущей кости.

Наиболее заметный эффект наблюдался при использовании высоких концентраций экстракта. Активность одного из ключевых показателей формирования костной ткани увеличилась более чем втрое по сравнению с клетками без обработки. Кроме того, у клеток повысилась активность генов, участвующих в росте и минерализации костей.

Ученые также обнаружили усиление антиоксидантной защиты клеток. По их словам, окислительный стресс способен ускорять потерю костной массы и участвовать в развитии остеопороза, поэтому снижение повреждающего воздействия свободных радикалов может иметь значение для сохранения здоровья костей.

Исследователи связывают эффект с высоким содержанием глюкозинолатов — растительных соединений, которыми особенно богаты молодые ростки брокколи. В микрозелени их концентрация значительно выше, чем в зрелых растениях.

Авторы отмечают, что работа проводилась на клеточном уровне, поэтому пока нельзя сделать вывод о прямом влиянии употребления микрозелени брокколи на прочность костей у людей. Для подтверждения результатов потребуются исследования с участием добровольцев.

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