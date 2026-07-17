Нигерия массово эвакуировала своих граждан из ЮАР 17.07.2026, 9:21

Фото: Ihsaan Haffejee / Anadolu Agency / IMAGO

В стране нападают на иностранцев.

Нигерия вывезла 1490 своих граждан из Южно-Африканской республики после серии протестов против миграции и нападений на иностранцев, в результате которых погибли двое нигерийцев. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Министерство иностранных дел Нигерии.

Всего понадобилось 5 эвакуационных рейсов, последний из них приземлился в Лагосе 15 июля. Нигерия пригрозила ЮАР «принять меры» в случае продолжения нападений, но не уточнила, какие именно. Один из двух погибших нигерийцев, вероятно, умер после допроса в полиции.

Ранее из-за протестов в ЮАР закрывались магазины и учреждения, многие жители отказывались выходить на работу, иностранцы покидали свои дома. По данным статистического ведомства ЮАР, в стране проживает около 3 млн мигрантов — примерно 4% населения. Несмотря на это, многие участники протестов обвиняют иностранцев в безработице, росте преступности и перегрузке государственных служб.

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