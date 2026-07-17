Лесная база отдыха выставлена на продажу по цене квартиры в Минске

Лесная база отдыха выставлена на продажу по цене квартиры в Минске1
- 17.07.2026, 9:13
В советские годы там располагался лагерь.
Бывший оздоровительный лагерь «Смена», расположенный на довольно большом участке в лесной местности, выставили на торги, заметил Realt.by.
Имущество продается на площадке «БелЮрОбеспечение» за долги предыдущего собственника.
Находится комплекс в 10 км от Бобруйска – в лесном массиве рядом с деревней Мирадино Могилевской области. Путь до столицы занимает порядка 130 км.
В лот входят шесть домиков для гостей, столовая и мини-гостиница, хозпостройки, склады, сараи, тир, артезианская скважина и другие объекты. Общая площадь выставленных на торги зданий насчитывает чуть более 1,4 тыс. м2.
Сам участок занимает порядка 2,3 га. Вокруг – лес, рядом протекает река Волчанка.
Лагерь и его территорию хотели переоборудовать под базу отдыха, так что объект можно называть и так. Однако перемен не случилось.
Начальная цена объекта составляет 291 тыс. (около $100,8 тыс.). Примерно за столько можно купить однокомнатную квартиру в столичной новостройке.
Среди обременений указаны арест и запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя (он будет снят в случае успешного аукциона).
Торги намечены на 4 августа. Они пройдут в электронном виде на площадке «БелЮрОбеспечение».