В РФ появились признаки начала обвала финансовой пирамиды

В РФ появились признаки начала обвала финансовой пирамиды1
- Иван Яковина
- 17.07.2026, 9:06
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Ждать дефолтного августа?
В России тем временем отменили уже четвертый подряд недельный аукцион по размещению ОФЗ — облигаций федерального займа.
Потенциальные покупатели (банки) потребовали слишком высокие проценты по этим облигациям.
Это похоже на начало процесса обвала финансовой пирамиды, когда организатор этой пирамиды уже не может привлекать новые долги, чтобы оплачивать ими старые.
Хроническая неспособность правительства занять на внутреннем российском рынке – это свидетельство примерно нулевого доверия к финансовым обязательствам Путина и его бригады со стороны даже российских банков.
Будет прикольно, если (по традиции) в августе в России наступит дефолт и финансовый кризис.
Иван Яковина, Telegram