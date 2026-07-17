«Вопрос времени, когда посыпется весь полуостров»6
- 17.07.2026, 9:51
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Оккупанты бросят Крым.
В Крыму набирает обороты гуманитарный кризис под гробовое молчание Москвы. Жители оккупированного полуострова брошены на произвол. Об этом сообщил известный Z-блогер Alex Parker Returns, ссылаясь на источник с места, передает «Диалог».
По данным пропагандиста, наиболее сложная ситуация в северной части Крыма.
«Написали с мест ситуацию на Севере Крыма. Электричества тотально нет, водоснабжение с перебоями, мобильная связь по графику. Там по подстанциям даже нечего восстанавливать. Заново строить надо. По итогу север Крыма брошен. Вопрос времени когда посыпется весь остальной Крым», — написал Z-блогер.
Он констатировал, что Силы обороны Украины успешно реализуют свою операцию по изоляции полуострова, лишение России ее ключевого военного плацдарма.
«(Украинцы — ред.) продолжают системно разбирать энергетику. Вот так (украинцы — ред.) и создают эту самую буферную зону. Пыпа, итоги», — констатировал Alex Parker Returns.