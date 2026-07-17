«Я была в таком состоянии шока»
- 17.07.2026, 10:28
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В Барановичах в лечкомиссию выстроились огромные очереди.
В Барановичской лечебно-консультативной поликлинике на улице Комсомольской, 5, выстроились огромные очереди за справками для прохождения водительской комиссии, военкомата, оформления на работу и других целей. Видео оттуда 15 июля в TikTok опубликовала пользовательница _nekrash._. После публикации ролика ситуация изменилась «кардинально», утверждает другая тиктокерка.
В комментариях те, кто пытался попасть к врачу, делятся своими впечатлениями:
«Я была просто в шоке: люди сидят, а в регистратуре никого нет. Начали спрашивать, а у них санитарный час. Не у каждого столько перерывов, прям все на санитарном часу. Я была в таком состоянии шока. А изначально залетела, не увидев этот аппарат [в котором выдают талоны], стала очередь занимать, пока не услышала, что там вызывают. Во ворона я, деревня, мне аж стыдно стало. <…> Там ругались вчера. Утром пришла, просидела у них до обеда, пришла после обеда — санитарный час. Многие уходили с талонами, я так же выбежала с матами», — Жанночка.
@_nekrash._ #барановичи ♬ подлая еврейская музыка - Graf_GuGoma