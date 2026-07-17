«Флотопад продолжается»: ВСУ поразили 12 российских судов в Черном море

«Флотопад продолжается»: ВСУ поразили 12 российских судов в Черном море3
- 17.07.2026, 10:00
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«Мадяр» заявил, что танкеры РФ превращаются в «слепые и глухие баржи».
Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще 12 российских судов в Черном море в ночь на пятницу, 17 июля, сообщает командующий СБС Роберт («Мадяр») Бровди, отмечая, что «флотопад продолжается».
Беспилотники СБС поразили девять российских сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир. Всего за 12 суток, с 6 по 17 июля, было поражено 159 российских судов: 117 — в Азовском море и 42 — в Черном.
«Мадяр» пояснил, что целью операции СБС является парализация российской логистики и морских перевозок нефти и других грузов в обход международных санкций.
«Превратить каждое самоходное плавсредство в дрейфующую по морю баржу — слепую и глухую. Цель — не загрязнить акваторию нефтяными пятнами, поэтому никаких пробоин», — написал Мадяр в Telegram.
16 июля Генштаб ВСУ сообщил о поражении восьми российских судов в Черном и Азовском морях.
Ранее командующий СБС Робер «Мадяр» заявил об атаке на более чем 100 судов РФ в Азовском море, после чего Россия сократила количество кораблей в акватории на 55% и закрыла проход через Керченский пролив.