«Скоро полыхнет»

Ситуация в экономике России стремительно ухудшается.

Впереди ее обвал, который запустит социальный и военный коллапсы, считает российский «рассерженный патриот» Z-блогер Максим Калашников. С заявлением он выступил на своем канале в Telegram 16 июля, передает «Диалог».

Калашников обратил внимание на то, что, согласно прогнозам, дыра в госбюджете России к концу года достигнет рекордных значений, «штопать» ее нечем. В таких условиях проведение мобилизации чревато полным обрушением экономики.

«Боюсь, хороших решений тут нет. Распродавать золотой запас вряд ли станут, ликвидная часть ФНБ исчерпана. Китай государственный кредит не дает. Валютные резервы Запад отобрал. Печатать рубли ради покрытия дефицита? Это шок гиперинфляции и массовое снятие денег с банковских счетов. Что может вызвать банковский кризис, с громадными затратами на борьбу с ним. Я уже молчу об обесценивании оборотных средств предприятий, которое грозит падением производства во всех отраслях и в ВПК также», — рассказал Калашников.

По его мнению, единственный вариант для Кремля — это изъятие банковских вкладов населения. Но и этот шаг, вероятно, приведет к социальному взрыву.

«Думаю, назревает тяжелый военно-экономо-политический кризис», — сообщил Z-блогер.

По его мнению, нынешняя ситуация в России напоминает последние годы существования СССР, только все «гораздо тяжелее и опаснее». Причина случившихся бед — это война против Украины, в которой увязла Россия.

«Перевод войны в затяжную, на истощение, форму привел к экономическому надрыву РФ. У нас то, в отличие от Киева, нет огромной финансовой и военно-технической подпитки извне. И "курочка, клюющая по зернышку" перемолола не Украину и ВСУ, а прежде всего нас», — констатировал Калашников.

Он прогнозирует сильные потрясения России уже в ближайшее время.

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