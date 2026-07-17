«Сидеть 12 часов у станка не хотелось» 17.07.2026, 11:11

Белорус рассказал, сколько зарабатывает таксистом в Польше.

Игорь (имя изменено) проводит за рулем такси в одном из польских городов около 200 часов в месяц. А в свободное время как фрилансер выполняет работу, которая была у него еще в Беларуси.

Всё это приносит ему около 8 тысяч злотых чистыми. Он рассказал Most, на что ему хватает этих денег.

По курсу на сегодня, евро составляет 4,33 злотого, один злотый — это 77 белорусских копеек

8 000 злотых это 1845 евро на сегодня, или 6127 белорусских рублей.

Игорю 38 лет. В Польшу он переехал в 2021 году, опасаясь политического преследования в Беларуси. На родине у мужчины осталась работа. Первое время после переезда он выполнял ее дистанционно, а теперь эта деятельность стала дополнительным источником дохода.

Спустя полтора года после переезда знакомый предложил Игорю попробовать себя в такси — тот согласился. Это стало его подработкой.

— Я люблю водить, плюс такси — это работа без привязки к жесткому графику, как, например, на заводе. Сидеть 12 часов у станка не хотелось, — говорит он. Хотя признается: пассажиры попадаются как вежливые, так и конфликтные.

У Игоря есть собственный автомобиль, однако он до сих пор ездит на белорусских номерах. По словам мужчины, переоформить его сразу после переезда он не успел, а теперь процедура регистрации и связанные с ней расходы оказались слишком дорогими. Поэтому белорус работает на арендованной машине.

За рулем такси Игорь проводит около 200 часов в месяц. В совокупности два источника дохода приносят ему около 8 тысяч злотых ежемесячно.

Расходы

Жильё и интернет — 2500 злотых (577 евро)

Питание — от 800 до 1000 злотых (185‑230 евро)

Транспорт — 650 злотых (150 евро)

Уход за собой, здоровье — примерно 990 злотых (228 евро)

Одежда и обувь — от 100 злотых (23 евро)

Развлечения и путешествия — от 150 до 1200 злотых (35—277 евро)

Прочие расходы — 60 злотых (14 евро)

Квартира

Уже 3,5 года Игорь арендует небольшую квартиру на окраине города в обычном многоквартирном доме — без закрытой территории и охраны.

По словам мужчины, жильё его полностью устраивает: в квартире хороший ремонт, есть необходимая мебель и бытовая техника. Аренда вместе с коммунальными платежами и интернетом обходится ему в 2,5 тысячи злотых в месяц (до 580 евро).

Питание

Основу продуктовой корзины Игоря составляют продукты с высоким содержанием белка, так как он активно занимается спортом.

— В холодильнике всегда есть куриное филе, минимум 30 яиц, молоко и обязательно овощи и фрукты, — говорит белорус. — Но Cola Zero тоже иногда случается, особенно летом.

Фастфуд мужчина старается не есть, но признается, что иногда может пойти с друзьями в кафе — на пиво и пиццу.

При этом Игорь отмечает, что на продукты тратит относительно мало, так как большую часть дня проводит за рулем.

— Бывает, за день ем только один раз, — говорит мужчина. — В месяц выходит от 800 до 1000 злотых.

Транспорт

Почти всё время Игорь пользуется арендованным автомобилем, на котором работает. На топливо он тратит около 500 злотых в неделю, или примерно 2000 злотых в месяц (46—115 евро).

Если мужчине нужно поехать куда-то по личным делам, он также использует рабочую машину.

Личным автомобилем Игорь почти не пользуется — только несколько раз в год выезжает на нем в другие города по необходимости. Основные расходы на собственный автомобиль ограничиваются страховкой, которая стоит 150 злотых в месяц (35 евро).

Уход за собой, здоровье и бытовая химия

Ежемесячно Игорь платит 130 злотых (30 евро) за абонемент в тренажерный зал, а также 400 злотых (92 евро) за индивидуальные тренировки с тренером.

— Много денег уходит на фармакологию: покупаю витамины, разные таблетки и порошки. Около 250 злотых в месяц (57 евро).

Раз в два месяца Игорь ходит на стрижку к парикмахеру из Беларуси. Стоимость зависит от услуги: обычная стрижка стоит 60 злотых, а стрижка с оформлением бороды — 80 злотых.

На средства личной гигиены — шампунь, гель для душа, дезодорант — и бытовую химию Игорь тратит около 150 злотых в месяц (35 евро).

Большинство таких покупок он делает на Allegro — там у него годовая подписка на бесплатную доставку. Она стоит 50 злотых в год (11,5 евро).

Одежда и обувь

Одежду Игорь покупает редко. По его словам, он бережно относится к вещам, поэтому часто обновлять гардероб нет необходимости.

На обувь он готов потратить 200—300 злотых (46—70 евро). Исключение — беговые кроссовки. Одна пара стоит 500—600 злотых (115‑138 евро), а на год мужчине нужно две.

— Остальные расходы — разовые: например, спортивные часы купил один раз — и пользуешься ими несколько лет.

Развлечения и путешествия

Игорь признается, что с его графиком работы времени на развлечения почти не остается. Мужчина даже отказался от подписки на Netflix, так как не успевает смотреть даже телевизор.

Путешествия он совмещает с забегами, которые проходят в разных городах Польши и за границей.

— Если ехать поездом по Польше, то в обе стороны это около 150 злотых (35 евро). Так получается, что обычно остановиться можно у друзей, — говорит собеседник. — Но недавно ездил на забег в Португалию. На билеты, хостел, такси и питание потратил около 400 евро.

Прочие расходы

Среди остальных ежемесячных расходов Игоря — мобильная связь (30 злотых в месяц) и подписка на музыкальный стриминговый сервис Spotify (25 злотых).

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