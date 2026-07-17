«У Лукашенко уже ничего не работает» 4 17.07.2026, 11:46

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Фото: Reuters

Экономика целиком развернулась.

Аналитик Сергей Чалый в эфире «ЧестнОК-LIVE» рассказал о том, на что Лукашенко использовал 30 лет своего правления.

— Есть ли хорошие варианты у Лукашенко? — размышляет Сергей Чалый. — Но у него уже вообще ничего не работает. Экономика целиком развернулась.

Чиновники постоянно говорят: мы — открытая экономика. Но на Западе стена! Раньше экономика Беларуси работала так: мы в России сырье покупаем, перерабатываем и продаем на Запад.

А сейчас на недавнем форуме в РФ они хвастались, мол, смотрите, как у нас выровнялось внешнеторговое сальдо с Россией: раньше оно было резко отрицательным, а сейчас стало нулевым.

Но почему оно раньше было отрицательным? Потому что у нас было огромное положительное торговое сальдо с Европой. В РФ мы покупали энергоносители, а на Запад продавали товары с добавленной стоимостью.

Теперь мы все продаем в Россию, по совершенно другим ценам — и вот сальдо выровнялось. То есть ничего хорошего в этом нет, нечем хвастаться. Многовекторность превратилась в «одновекторность», причем зависимость — полная.

Проблема Лукашенко в том, как считает Чалый, что он не умеет мыслить вдолгую:

— Мы сейчас видим Польшу. Вспомните, 10-15 лет назад Варшава выглядела хуже Минска. Я помню времена, когда из Беларуси в Польшу везли товары продавать на рынках, а не наоборот.

Но постепенно они развивались, не было ни одного года, за исключением ковидного, когда бы их экономика не была в плюсе.

И вот за время одного поколения Польша оказалась на пороге десятой экономики мира. У Лукашенко было то же самое время. А стартовые позиции были даже лучше.

Но сейчас у него еще более тяжелая ситуация. Он понимает, что жизнь его конечна, он дряхлый, дрова уже не рубит. Последний раз, когда было упоминание про дрова, его пресс-служба выложила фото аккуратненько сложенных дров — видите, это Лукашенко нарубил.

У него было 30 лет, но он про**** эти все полимеры на субсидии. И сейчас в этой ситуации у него появляется психология игрока, который хочет сделать в казино крупную ставку в надежде отыграться.

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