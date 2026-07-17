Украина отказывается ждать Patriot 4 17.07.2026, 12:44

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Основой новой системы станет украинский комплекс.

Украина совместно с рядом европейских стран запускает коалицию по разработке новой системы противоракетной обороны, которая должна стать более доступной и масштабируемой альтернативой американским комплексам Patriot, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

О создании инициативы президент Украины Владимир Зеленский объявил в Париже вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Италии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Испании и Швеции. Главной задачей станет разработка общеевропейской системы защиты от баллистических ракет, однако первым этапом проекта станет усиление противовоздушной обороны самой Украины.

Основой новой системы станет украинский комплекс FREYJA, который разрабатывает компания «Fire Point». По данным разработчиков, он должен быть «значительно дешевле и легче масштабироваться», чем существующие аналоги, включая Patriot.

В проекте также участвуют ведущие европейские оборонные компании. Среди них — немецкая Hensoldt, шведская Saab, немецкая Diehl Defence, а также французские Thales и Safran. По словам Зеленского, объединение технологий позволит быстро вывести новую систему на серийное производство.

«У каждого из нас есть важные элементы. Вместе в течение следующих 12 месяцев мы сможем развернуть эту систему в необходимых масштабах», — заявил украинский президент.

Эксперты отмечают, что инициатива стала ответом на одну из главных проблем украинской ПВО — нехватку средств для перехвата российских баллистических ракет.

«Patriot сейчас является единственным действительно эффективным средством против российских баллистических ударов. Но коалиция — это своего рода тревожный сигнал для Европы», — считает руководитель российской группы Института изучения войны (ISW) Катерина Степаненко.

Помимо новой программы ПРО, Украина договорилась с Францией о лицензиях на производство авиабомб AASM Hammer, крылатых ракет SCALP и зенитных ракет Aster-30, а также о поставках комплексов SAMP/T и 16 истребителей Rafale. «Киев стремится максимально диверсифицировать источники вооружений, не полагаясь исключительно на поставки американских Patriot», пишут авторы статьи.

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