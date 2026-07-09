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Украина и Европа запускают проект новой системы ПВО Freya

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  • 9.07.2026, 21:28
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Украина и Европа запускают проект новой системы ПВО Freya
Фото: Украина разрабатывает комплекс ПВО Freya (скрин видео)

Зеленский раскрыл подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с европейскими партнерами запускает проект Freya — новую противоракетную систему, которая должна стать более доступной альтернативой Patriot. Об этом он сообщил во время общения с журналистами после саммита НАТО, сообщает «Суспильне».

По словам Зеленского, украинская сторона будет разрабатывать ракету, а европейские партнеры обеспечат проект радарами, системами управления и другими ключевыми компонентами. К созданию Freya планируется привлечь восемь европейских стран.

Президент сообщил, что в ближайшее время во Франции состоится первая встреча с участием лидеров государств, компаний и производителей, на которой официально представят новый проект.

Кроме того, Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит от США новый пакет ракет PAC-3 для систем Patriot. Он также сообщил о договоренности с США относительно испытаний морских и воздушных дронов, после которых стороны планируют заключить Drone Deal.

По словам президента, сейчас у Украины есть «окно возможностей», поскольку она стала сильнее как на поле боя, так и в воздухе. Он также заявил, что единственным преимуществом России сегодня остается баллистика, а количество союзников, открыто поддерживающих вступление Украины в НАТО, продолжает расти.

Проект Freya появился не случайно. В мае соучредитель Fire Point Денис Штилерман сообщил, что система уже проходит испытания образцов и создается как панъевропейский антибаллистический щит — более дешевая альтернатива Patriot. Тогда к проекту были привлечены Германия, Франция и Норвегия, а главной целью разработчиков было существенно снизить стоимость перехвата баллистических ракет.

Впоследствии украинская компания Fire Point сообщила об успешных испытаниях ракеты FP-7.x, которая должна стать основой комплекса Freya, а также договорилась с немецкой Hensoldt о поставках радаров для будущей системы ПВО.

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