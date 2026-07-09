Зеленский: У Путина нет преимущества на фронте
- 9.07.2026, 21:05
У Украины появилось «окно возможностей».
Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе, в то время как Россия не имеет преимущества на фронте — это признают все партнеры.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами в четверг, 9 июля, передает New Voice.
«Наши команды понимают, что сейчас у нас действительно есть окно возможностей. Украина стала сильнее и на поле боя, и в воздухе. И все видят соответствующие результаты. Безусловно, прежде всего благодаря нашим военным — я им очень благодарен», — сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что военные дают ему возможность укреплять свои позиции — именно поэтому он и говорит об окне возможностей. По его словам, Путин — знает он об этом или нет — точно получает соответствующую информацию и понимает, что сейчас у него нет преимущества.