Украина в ближайшие дни получит от США ракеты для Patriot

Украина в ближайшие дни получит от США ракеты для Patriot1
- 9.07.2026, 20:31
Об этом сообщил Зеленский.
В ближайшие дни Украина ожидает новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов, в который войдут ракеты для ЗРК Patriot.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в комментарии журналистам после саммита НАТО в Турции в четверг, 9 июля, передает New Voice.
«Я считаю, что это результативный саммит для Украины. В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки, а также у меня были отдельные договоренности с европейцами. Конкретных дат пока нет, но будут дополнительные PAC-3», — отметил президент Украины.