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Украина в ближайшие дни получит от США ракеты для Patriot

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  • 9.07.2026, 20:31
Украина в ближайшие дни получит от США ракеты для Patriot

Об этом сообщил Зеленский.

В ближайшие дни Украина ожидает новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов, в который войдут ракеты для ЗРК Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в комментарии журналистам после саммита НАТО в Турции в четверг, 9 июля, передает New Voice.

«Я считаю, что это результативный саммит для Украины. В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки, а также у меня были отдельные договоренности с европейцами. Конкретных дат пока нет, но будут дополнительные PAC-3», — отметил президент Украины.

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