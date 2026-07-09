В Беларуси заработали изменения по перепланировке жилья 9.07.2026, 20:12

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Есть новшества по балконам, антеннам и кондиционерам.

В Беларуси с 8 июля по-новому надо согласовывать перепланировку жилья в многоквартирных домах. Появились как послабления, так и ужесточения. Белорусы тем временем в соцсетях обсуждают эти новшества, особенно — по балконам и лоджиям. Эксперты wikidom.by объяснили, что изменилось.

«Остекление балконов и лоджий больше не считается перепланировкой. Однако есть важное условие: его нужно выполнять по утвержденным местными властями вариантам (цвет, материалы, конфигурация), которые обычно размещаются на официальных сайтах исполкомов. Для домов с историко-культурной ценностью требуется согласование с Минкультуры», — поясняют эксперты wikidom.by.

Новшество по балконам и лоджиям весьма активно обсуждают в соцсетях.

По словам аналитиков, новое постановление вносит ясность и значительно сокращает бюрократические барьеры для большинства распространенных видов ремонта. Однако за любое самовольное переустройство или перепланировку, выполненное с нарушением правил, предусмотрены штрафы и обязанность вернуть помещение в исходное состояние.

«Например, присоединение балкона к жилой комнате, попытки утепления наружных стен без соответствующего проекта или самовольный перенос батарей могут привести к серьезным последствиям», — отмечают эксперты wikidom.by.

Проще говоря, перепланировка балкона или лоджии (но не их остекление), к примеру объединение с комнатой, как и раньше, требует согласования.

Новшество по антеннам и кондиционерам

Упрощена процедура согласования установки индивидуальных антенн и наружных блоков кондиционеров на фасадах и крышах. Теперь для получения разрешения не нужно представлять план-схему с указанием точного места размещения оборудования. Также упрощается согласование уже самовольно установленных конструкций.

Исключено нотариальное заверение согласия всех участников общей долевой собственности на помещение. Также больше не требуется получать согласие совершеннолетних граждан, которые просто имеют право владения и пользования этим помещением (например, арендаторов или взрослых детей собственника).

Теперь не требуется проведение технадзора при выполнении работ по переустройству и перепланировке. Соответственно, в составе приемочной комиссии больше не будет представителей технадзора, но в нее обязаны включить представителей энерго- и газоснабжающих организаций.

Отменяется обязательная экспертиза проектов переустройства и перепланировки. Впрочем, для работ, затрагивающих несущие конструкции (которые теперь относятся к реконструкции), экспертиза все равно обязательна по другим нормативным актам.

Что теперь можно делать без проекта?

Значительное упрощение коснулось следующих видов работ:

Гидро-, паро- и звукоизоляция. Теперь для устройства гидроизоляции в ванной, туалете или на кухне, а также для улучшения шумоизоляции стен, пола или потолка не требуется разработка проекта. Это означает, что при замене напольного покрытия в «мокрых зонах» и создании нового защитного слоя от протечек больше не нужно заказывать и согласовывать проектную документацию.

Собственник может выполнять эти работы самостоятельно или нанимать любых физических и юридических лиц без заключения договора строительного подряда.

Изменение планировки с помощью перегородок. Разрешено изменять площадь и количество жилых комнат и подсобных помещений за счет разборки существующих и устройства новых перегородок — и все это без разработки проекта. То же самое касается и нежилых помещений в жилых домах.

Устройство проемов в не несущих стенах также выведено из-под требования обязательного проектирования.

Упрощение касается только работ, которые не затрагивают конструктивную безопасность здания.

Что строго запрещено и требует особого подхода?

Изменения в несущих конструкциях теперь считаются реконструкцией. Из состава работ по переустройству и перепланировке полностью исключены работы, при выполнении которых вносятся изменения в несущие конструкции. Такие действия теперь официально относятся к реконструкции и регулируются строительным законодательством, что подразумевает более строгие требования, включая обязательную экспертизу проекта. Это сделано для усиления контроля за наиболее опасными видами работ, которые могут повлиять на безопасность всего здания.

Работы, под которые надо собрать немало «бумажек»

Полный пакет разрешительной документации, разработки и согласование проекта по-прежнему требуются:

для замены или переноса систем газоснабжения и центрального отопления;

изменения или переноса систем мусоро- и газоудаления;

устройства теплоизоляции.

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