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Преемник Стармера хочет стать главой партии лейбористов

  • 9.07.2026, 20:00
Преемник Стармера хочет стать главой партии лейбористов
Энди Бернем
Фото: Getty Images

Энди Бернем уже выдвинул свою кандидатуру.

Вероятный преемник премьер-министра Великобритании Кира Стармера Энди Бернем заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост главы лейбористов. Об этом он заявил в видео, выложенном в его аккаунте в соцсети Х.

«Я только что выдвинул свою кандидатуру на пост лидера лейбористской партии. Процесс выдвижения начался сегодня утром, и я рад видеть, что некоторые депутаты приняли участие в выборах», — сказал он.

Бернем отметил, что в данный момент является единственным кандидатом. Этим вечером выяснится, сколько депутатов его поддержат.

22 июня Стармер объявил, что покинет пост премьер-министра Великобритании. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция лейбористской партии, которую он возглавляет, дала понять, что не считает его лучшим кандидатом на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

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