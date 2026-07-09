«Не готовы воевать»: ГУР получило секретные документы об армии Лукашенко 3 9.07.2026, 13:20

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Украинская разведка следит за ситуацией в Беларуси.

Белорусские военные не готовы к участию в боевых действиях в Украине. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, Лукашенко «понимает, что непосредственное участие Минска в войне может обернуться катастрофой» для Минска».

«Вооруженные силы Беларуси не готовы к такой войне. Полученные документы свидетельствуют, что те проверки, проводимые Министерством обороны Беларуси, Генеральным штабом, четко указывают на те недостатки и говорят, что они очень далеки от того стандарта, который позволит вести или участвовать в конфликте на достойном уровне», — отметил Скибицкий.

При этом замначальника ГУР считает, что Россия может использовать территорию Беларуси для размещения своих вооруженных сил и для повышения эффективности своего оружия.

«Российская Федерация может использовать территорию Беларуси даже без разрешения руководства этой страны. Это было в 2022 году», - сказал он.

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