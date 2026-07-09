Секретный план НАТО против России 1 9.07.2026, 14:05

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Как Запад готовится к обороне от россиян.

Североатлантический альянс разрабатывает новый план сдерживания России — основой его должна стать система, которая с помощью спутников, беспилотников, других средств разведки и искусственного интеллекта будет в режиме реального времени отслеживать перемещение российских войск. Об этом сообщает Bild со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания.

В распоряжении издания Bild оказались служебные документы, которые раскрывают детали масштабного плана под кодовым названием «Eastern Flank Deterrence Initiative» (EFDI) — «Инициатива по сдерживанию на восточном фланге».

Как утверждается, основой новой концепции станет непрерывное наблюдение за перемещением войск при помощи спутников, беспилотников и других средств разведки, в том числе наземных роботов. Полученную информацию планируется обрабатывать с использованием искусственного интеллекта, который будет анализировать ситуацию и помогать оценивать возможные действия российского командования.

Ещё одним принципиальным нововведением станет то, что все данные и аналитические отчёты будут одновременно доступны всем странам-членам НАТО. Это позволит военному командованию Альянса оперативно определять, какая именно страна в конкретный момент обладает наилучшими средствами для отражения угрозы от систем радиоэлектронной борьбы и киберопераций до различных видов вооружения.

В документах используется понятие Kill Web («сеть поражения»), которое описывает интегрированную систему сбора разведывательной информации и нанесения удара. Принцип её работы сформулирован так: «Увидеть первыми. Принять решение первыми. Ударить первыми».

В качестве примера рассматривается ситуация, когда беспилотник обнаруживает перемещение российской танковой колонны в сторону территории НАТО. После этого информация из разных источников — спутников, радаров и других датчиков — объединяется в единую картину, что позволяет быстро выбрать наиболее подходящее средство поражения, например беспилотник, артиллерию или реактивную систему залпового огня.

Представитель Армии США майор Мэт Блуба (Matt Blubaugh) отметил, что новая концепция не должна заменить танки, артиллерию, боевую авиацию или военнослужащих. По его словам, её задача — повысить эффективность их использования, сберечь боевой потенциал и дать командирам больше времени для принятия решений.

Кроме «цифрового сдерживания», НАТО планирует усилить техническое оснащение восточного фланга. По данным Bild, концепция предусматривает, что в случае нападения первыми будут действовать беспилотные системы — дроны, безэкипажные машины и наземные роботы. Их задача — задержать продвижение противника и ослабить его ещё до вступления в бой подразделений с танками, авиацией и личным составом.

Как утверждает издание, в НАТО рассчитывают реализовать проект в ближайшее время и считают, что такая модель поможет повысить эффективность сдерживания и снизить риск возможного нападения на страны альянса.

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