Новый Land Rover Defender удивил дизайном 9.07.2026, 13:59

Фото: Адам Линтон/Автоблог

Главные обновления коснулись передней части кузова.

Компания Land Rover представила обновленный Defender Vertex, который впервые показали публике на фестивале скорости в Гудвуде. Несмотря на то что на официальных фотографиях изменения выглядели минимальными, при более близком знакомстве автомобиль производит гораздо более яркое впечатление, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Главные обновления коснулись передней части кузова. Defender Vertex получил новый бампер Shadow Atlas Matte, увеличенную решетку радиатора и переработанный воздухозаборник. Благодаря этим деталям внедорожник выглядит шире, массивнее и агрессивнее, сохраняя фирменный угловатый силуэт.

Фото: Адам Линтон/Автоблог

Дополнительный эффект создают окрашенные в цвет кузова нижние панели, которые делают профиль автомобиля визуально более цельным. В стандартное оснащение также вошли 22-дюймовые колесные диски Diamond Turned Satin Dark Grey. Контраст матового бампера, черной крыши и яркого кузова дополняют желтые тормозные суппорты и окрашенные буксировочные проушины.

Изменения затронули не только внешний вид. Defender 110 теперь можно заказать с шестиместным салоном и раздельными креслами второго ряда. В список оснащения вошли новые фирменные аксессуары для путешествий, а мультимедийная система получила голосового помощника «Hey Land Rover» с элементами искусственного интеллекта.

Фото: Адам Линтон/Автоблог

На некоторых рынках обновились и силовые установки — покупателям предложат модернизированные шестицилиндровые мягкие гибриды. Самая мощная версия Defender OCTA получила более выразительное звучание выхлопной системы V8 и несколько дополнительных технических доработок.

Часть дизайнерских решений Vertex также появится на отдельных комплектациях Defender X-Dynamic, V8 и специальной версии Trophy Edition.

Фото: Адам Линтон/Автоблог

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