Пропагандистка Симоньян вспомнила о продуктовых карточках в РФ 1 9.07.2026, 13:52

Маргарита Симоньян

А раньше говорила о «Киеве за два дня».

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян во время телеэфира вспомнила, что когда-то в России продукты питания были по карточкам, а потом призвала к терпению и спокойствию. Об этом пишет «Диалог».

Симоньян признала, что в России, которая вторглась в Украину, сложилась очень тяжелая ситуация. В стране наблюдается огромный дефицит бензина и дизельного топлива. Во многих регионах топлива нет, а там, где есть, введены лимиты.

«Бензина нет? Ну я еще помню, мое поколение помнит, как еда была по карточкам… В моем городе Краснодаре в 1992 году были купоны, мы их вырезали, ходили в магазины. А я лично в возрасте 11–12 лет ходила с ведрами за водой, а не за Coca-Cola. Приезжала бочка, и надо было к ней ходить с ведрами и бидонами за водой... Было же это. Мы все это помним. Ничего, выдержали. И сейчас выдержим», — заявила кремлевская пропагандистка.

Симоньян фактически обвинила «англичан» в том, что в России сложилась плохая общественно-экономическая ситуация.

Стоит отметить, пропагандистка Симоньян — автор фразы о «Киеве за два дня». Именно она стала автором этого мема в 2022 году.

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