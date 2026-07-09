«Су-35 попал в засаду» 9.07.2026, 13:32

Эксперт рассказал, как ВСУ могли сбить российский истребитель.

Российский истребитель Су-35 попал в засаду и был сбит. Об этом заявил в эфире Radio NV Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

При этом он не исключил, что для сбивания этого истребителя был задействован зенитный ракетный комплекс Patriot.

«Это не первый раз, такое уже было. Мы сбивали самолеты дальней радиолокационной разведки А-50 именно такими ЗРК из засады», — отметил Гетьман.

По его словам, дальность поражения цели у Patriot превышает 100 км, а у других ЗРК дальность меньше, поэтому их пришлось бы подтягивать ближе к месту пролета этих самолетов.

Он рассказал, что засада организуется так, что ЗРК и его пусковая установка могут быть замаскированы и выключены, а значит, не излучают электромагнитные волны, то есть вычислить их крайне сложно.

«А когда он включается, то сразу вычисляется его местоположение, но это может быть уже слишком поздно. Ведь для того, чтобы «захватить» самолет, сопровождать его и отдать команду на запуск ракеты, требуются секунды. Комплекс включается примерно за 10 секунд. И когда по самолету запускается еще и несколько ракет, то уклониться, фактически, невозможно», — сказал Гетьман.

При этом он подчеркнул, что Су-35 — это «серьезный самолет» и хорошая цель.

«Судя по тому, что нам известно о передаче нам определенного вооружения, в частности ракет «воздух-воздух», имеющих дальность полета до цели до 200 км, то вскоре мы сможем увидеть ещё сбитые российские самолеты», — сказал Гетьман.

По его словам, именно такие самолеты сбрасывают КАБы на линию боевого столкновения и на приграничные или прифронтовые населенные пункты Украины.

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