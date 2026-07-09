Стало известно, когда в Беларусь вернется тепло
- 9.07.2026, 13:36
Ждать осталось недолго.
Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич предупредила о возвращении жаркой погоды в Беларусь. Подробности приводит БелТА.
Как отметила специалист, с начала новой недели с 13 июля в республике прогнозируется потепление. В ночные часы температура воздуха будет варьироваться от +13 до +19 градусов. А днем воздух прогреется от +20 до +29 градусов.
Тем временем синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси из-за циклона «Бернадетт», который принесет дожди и порывистый ветер.
9 июля на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный, с порывами. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +15 до +21 градуса.
10—11 июля циклон переместится непосредственно на территорию Беларуси, поэтому погодные условия станут хуже. В пятницу дожди пройдут почти по всей стране, а на западе Беларуси они могут быть сильными. В отдельных районах прогнозируются грозы и сильные порывы ветра.
Ночью 10 июля температура будет около +7…+13 градусов, днем — +17…+23 градуса, при этом на западе страны будет холоднее — около +15…+16 градусов.