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На Беларусь надвигается циклон «Бернадетт»

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  • 8.07.2026, 18:25
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На Беларусь надвигается циклон «Бернадетт»

Он принесет дожди и грозы.

К Беларуси приближается циклон «Бернадетт», который принесет ухудшение погоды — дожди, грозы и порывистый ветер. Сейчас центр циклона находится над странами Балтии, но его атмосферные фронты уже влияют на погоду в Беларуси, сообщил Белгидромет.

9 июля на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный, с порывами. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +15 до +21 градуса.

10—11 июля циклон переместится непосредственно на территорию Беларуси, поэтому погодные условия станут хуже. В пятницу дожди пройдут почти по всей стране, а на западе Беларуси они могут быть сильными. В отдельных районах прогнозируются грозы и сильные порывы ветра.

Ночью 10 июля температура будет около +7…+13 градусов, днем — +17…+23 градуса, при этом на западе страны будет холоднее — около +15…+16 градусов.

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