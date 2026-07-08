На Беларусь надвигается циклон «Бернадетт»3
- 8.07.2026, 18:25
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Он принесет дожди и грозы.
К Беларуси приближается циклон «Бернадетт», который принесет ухудшение погоды — дожди, грозы и порывистый ветер. Сейчас центр циклона находится над странами Балтии, но его атмосферные фронты уже влияют на погоду в Беларуси, сообщил Белгидромет.
9 июля на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер будет юго-западный, с порывами. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +15 до +21 градуса.
10—11 июля циклон переместится непосредственно на территорию Беларуси, поэтому погодные условия станут хуже. В пятницу дожди пройдут почти по всей стране, а на западе Беларуси они могут быть сильными. В отдельных районах прогнозируются грозы и сильные порывы ветра.
Ночью 10 июля температура будет около +7…+13 градусов, днем — +17…+23 градуса, при этом на западе страны будет холоднее — около +15…+16 градусов.