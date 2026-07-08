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Прямые рейсы «Белавиа» из Минска в Таиланд стартуют в конце октября

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  • 8.07.2026, 19:02
Прямые рейсы «Белавиа» из Минска в Таиланд стартуют в конце октября
Фото: charter97.org

На Пхукет самолеты будут летать два раза в неделю.

Прямые рейсы «Белавиа» из Минска в Бангкок, и на остров Пхукет стартуют 25 октября, сообщил Республиканский союз туристических организаций.

На Пхукет самолеты из белорусской столицы будут летать два раза в неделю. Туркомпании разработали программы на 7, 10, 11, 14 ночей.

В Бангкок «Белавиа» из Минска будет летать один раз в неделю. Туристические компании предлагают путевки на 7−14 ночей.

Ранее национальный авиаперевозчик сообщил о возобновлении чартерных программ во Вьетнам. Самолет из Минска на известный своими пляжами вьетнамский остров Фукуок начнет летать в октябре. Первые вылеты — 13 и 23 октября, далее рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам.

Кроме того, с 10 августа «Белавиа» также возобновляет прямые чартерные рейсы по маршруту Минск — Доха — Минск. Самолеты в столицу Катара будут летать раз в 10−11 дней.

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