Беларусь резко снизила экспортные пошлины на сжиженный газ
- 8.07.2026, 19:49
Тарифы рухнули почти в два раза.
В Беларуси снизили экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Пошлины на сжиженные углеводородные газы снизились с $130,2 до $69,5 за 1 т.
На этан, бутан и изобутан – с $117,1 до $62,5 за 1 т.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Новые тарифы распространяются на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года.
Это первое снижение экспортных пошлин на сжиженные углеводороды после резкого повышения в мае 2026-го. Тогда тарифы взлетели более чем в 25 раз.