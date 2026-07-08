Беларусь резко снизила экспортные пошлины на сжиженный газ 8.07.2026, 19:49

Тарифы рухнули почти в два раза.

В Беларуси снизили экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Пошлины на сжиженные углеводородные газы снизились с $130,2 до $69,5 за 1 т.

На этан, бутан и изобутан – с $117,1 до $62,5 за 1 т.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Новые тарифы распространяются на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года.

Это первое снижение экспортных пошлин на сжиженные углеводороды после резкого повышения в мае 2026-го. Тогда тарифы взлетели более чем в 25 раз.

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