Ученые: Запах темного шоколада повышает выносливость и силу 8.07.2026, 20:12

Молочный шоколад также оказывает эффект, но более слабый.

Запах шоколада может помочь тренироваться эффективнее даже натощак. К такому выводу пришли ученые из Университета Малайзии. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

В исследовании участвовали 23 мужчины в возрасте 20–25 лет, которые выполняли тренировку после десятичасового голодания. Во время занятий на тренажере для разгибания ног перед каждым подходом и между ними участникам давали понюхать темный шоколад (90% какао), молочный шоколад (60% какао) или воду без запаха.

Результаты показали: что аромат темного шоколада заметно повышал выносливость. В среднем мужчины выполняли примерно на 18 повторений больше, чем на тренировке без обонятельного стимула. Молочный шоколад также оказывал эффект, но более слабый — около девяти дополнительных повторений.

При этом участники не ощущали, что тренируются тяжелее. По субъективной шкале нагрузки их оценки оставались одинаковыми независимо от запаха, хотя фактически они выполнили больше работы. Кроме того, запах темного шоколада снижал чувство голода и усиливало ощущение сытости, тогда как молочный шоколад главным образом воспринимался как более приятный аромат, но почти не влиял на аппетит.

Авторы считают, что эффект связан с так называемой цефалической фазой пищеварения — реакцией организма на запах пищи еще до ее употребления. Аромат может активировать участки мозга, отвечающие за чувство голода, мотивацию и ожидание еды. По мнению исследователей, запах темного шоколада создает у организма впечатление, что вскоре поступит сытная пища, благодаря чему тренировка переносится легче.

Ученые подчеркивают, что работа имеет ограничения. В ней участвовало небольшое число молодых мужчин, а механизм действия запаха пока остается гипотезой. Тем не менее результаты показывают, что простая обонятельная стимуляция может стать необычным способом повысить эффективность тренировок натощак без дополнительного потребления калорий.

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