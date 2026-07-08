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Яхту Путина вывели на военную базу Северного флота

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  • 8.07.2026, 20:09
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Яхту Путина вывели на военную базу Северного флота
Фото: dr.dk

Диктатор РФ пытается спасти судно от атаки украинских беспилотников.

Яхта Graceful, которую власти США связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, была перебазирована из Балтийского моря в гавань Североморска — главную базу Северного флота России. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR, проанализировавшая спутниковые снимки и навигационные данные MarineTraffic. Как утверждает издание, в июне 2026 года судно впервые с августа 2022 года включило систему автоматической идентификации AIS. В качестве пункта назначения был указан Стамбул, но вместо него после перехода через Балтийское и Северное моря яхта прибыла в закрытый военный порт в Мурманской области, передает The Moscow Times.

Во время перехода через датские воды яхту сопровождали российский эсминец и судно проекта «Воевода». За конвоем также наблюдали немецкая береговая охрана и датский флот. После прохода вдоль побережья Норвегии Graceful и «Воевода» отключили транспондеры. 4 июля «Воевода» ненадолго вновь передал координаты примерно в 70 км от Североморска. На спутниковом снимке от 5 июля DR обнаружила у причала военной базы два судна, которые с высокой вероятностью являются Graceful и «Воеводой».

Фото: Christian Panton. Satellitfoto: Vantor/SkyFi

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбёль Хансен считает, что яхту перебазировали из Балтийского региона из-за возросшей угрозы украинских дальнобойных беспилотников. «Мы видели удары беспилотников в глубине российской территории, а также на побережье Балтийского моря», — отметил он.

Graceful длиной более 80 метров также известна под названием «Косатка». Ее стоимость оценивается примерно в $100 млн. Судно находится под американскими санкциями. Перед началом войны России и Украины корабль проходил ремонт на немецкой верфи в Гамбурге и покинул ее 7 февраля 2022 года — за 17 дней до начала войны. После этого Graceful практически не покидала Балтику.

График: Sara Lillie Gornitzka

На прошлой неделе Россию также покинула 71-метровая яхта Victoria, которую центр «Досье» тоже связывал с Путиным. По данным MarineTraffic, судно вышло из Краснодарского края, прошло через Босфор и направилось к турецкому курорту Бодрум. Victoria и Graceful были построены на заводе «Севмаш». Стоимость Victoria оценивается в $50 млн.

С Путиным расследователи связывают девять яхт. Среди них — Graceful, Victoria, а также 54-метровая «Чайка», 46-метровая Shellest, 37-метровая Aldoga, 32-метровая Nega, 57-метровая Olympia, 38-метровая Orion и 140-метровая Scheherazade.

Фото: Christian Panton. Satellitfoto: Vantor/SkyFi
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