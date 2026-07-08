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Рубио: Россиянам все труднее защищать свое собственное воздушное пространство

  • 8.07.2026, 20:24
Рубио: Россиянам все труднее защищать свое собственное воздушное пространство
МАРКО РУБИО
ФОТО: REUTERS

Украинские удары по России приблизят завершение войны.

США надеются, что удары по российской энергетике создадут условия для прекращения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио на переговорах президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция велась на YouTube.

Трампа спросили о его оценках ударов по российской энергетике. Глава Белого дома переадресовал вопрос Рубио, тот сперва перефразировал вопрос журналиста: «Я думаю, что вы говорите о способности Украины наносить удары вглубь территории России».

«Это одна из тех динамик, которая изменилась в этой войне за последние несколько месяцев. А именно: россиянам становится все труднее защищать свое собственное воздушное пространство», — добавил госсекретарь.

Трамп добавил, что это эскалация, но «это и эскалация, которая может помощь привести [конфликт] к концу».

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