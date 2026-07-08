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У Стелы в Минске заметили бобра

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  • 8.07.2026, 21:17
  • 1,022
У Стелы в Минске заметили бобра
Иллюстрационное фото

Фотофакт.

Жительница столицы Екатерина прогуливалась по побережью Свислочи недалеко от Стелы, и увидела у берега реки неожиданного отдыхающего. Об этом девушка рассказала в соцсети Threads.

На побережье Свислочи девушка увидела бобра. Удивительно, но животное не пугали ни люди, ни звуки оживленного проспекта. Бобер спокойно искал в траве еду и сидел на берегу у самой воды.

— Сколько была в лесах и ни разу бобров не встречала, а тут в самом центре столицы! — написала автор в публикации.

В комментариях отметили, что бобер поселился на том берегу Свислочи достаточно давно, но выбирается к людям после заката поздним вечером.

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