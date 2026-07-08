Пакистан призвал США и Иран вернуться к переговорам 8.07.2026, 22:16

Исламабад — один из главных посредников в переговорах Вашингтона и Тегерана.

Альтернативы дипломатии для достижения мира на Ближнем Востоке нет, заявили в Министерстве иностранных дел Пакистана. Так ведомство отреагировало на новый виток эскалации конфликта США и Ирана, начавшийся с масштабного обмена ударами в ночь на 8 июля.

МИД страны выразил глубокую озабоченность в связи с развитием ситуации в регионе и заявил, что возобновление боевых действий не входит в интересы ни одной из сторон. «Пакистан призывает все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше подорвать мир и стабильность в регионе»,— указано в тексте.

Исламабад — один из главных посредников в переговорах — призвал Вашингтон и Тегеран в равной степени соблюдать условия меморандума о взаимопонимании, поскольку документ остается «прочной основой для взаимопонимания, взаимного уважения и общего процветания в регионе и за его пределами». Сегодня стороны обвинили друг друга в нарушении договора.

В ночь на 8 июля США ударили по территории Ирана в ответ на обстрелы коммерческих судов в Ормузском проливе. Вашингтон заявил о нарушении режима прекращения огня, а Иран — о приостановлении переговоров. Американский президент Дональд Трамп допустил, что разрешить конфликт с Тегераном без переговоров было бы проще.

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