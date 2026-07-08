«Белорусы, а что за паломничество в обменники?»5
- 8.07.2026, 15:29
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«Непонятная ситуация» наступает все ближе.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у пунктов обмена валют снова появились очереди.
«Белорусы, а что за паломничество в обменники? – пишет в Threads Daf0tw_Devz. - Я чего-то пропустил?»
Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:
— Я вечером в «Короне» в Уручье в каждом обменнике по 15 человек насчитал.
— Да, хотела купить. Долларов нет.
— Каждому белорусу при рождении выдают методичку с одним пунктом: в любой непонятной ситуации иди в обменник за долларами.
— Это та самая «непонятная ситуация» наступает все ближе.
— Как-то всегда там большие очереди, может вы редко ходите.
— Это же известная белорусская забава: доллар растет — значит пора покупать, доллар падает — пора сдавать.
— Доллар пошел вверх, надо покупать.
— В «Момо» постоянно в обменники очереди, особо изменений не вижу в количестве людей. Был момент, когда доллар ниже трех был, чуть больше людей стало, но потом нормализовалось
— После зарплаты обменник — обязательный уровень. Как сохранение игры.
— Едут в отпуска, наверное. Мы тоже отпускные получили думали – купим, пусть лежат.
— Я проезжал в Беларусь и в любом городе у них — очередь в обменники. Не понимаю, им наверное зарплату долларами дают.
— Работаю в ТЦ. Иду на работу — люди в обменнике стоят. Иду с работы — люди в обменнике стоят.
— Экономика Беларуси на процентов 50, а может уже и больше, зависит от росийской. а российская экономика летит в ж...
— Это россияне «деревяшки» сдают.
— В чем лучше хранить? В долларах или евро? У доллара курс вечно туда-сюда, евро вроде поспокойнее. Но, с другой стороны, смотрю все именно доллары покупают.