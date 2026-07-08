закрыть
8 июля 2026, среда, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белорусы, а что за паломничество в обменники?»

5
  • 8.07.2026, 15:29
  • 6,488
«Белорусы, а что за паломничество в обменники?»

«Непонятная ситуация» наступает все ближе.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у пунктов обмена валют снова появились очереди.

«Белорусы, а что за паломничество в обменники? – пишет в Threads Daf0tw_Devz. - Я чего-то пропустил?»

Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:

— Я вечером в «Короне» в Уручье в каждом обменнике по 15 человек насчитал.

— Да, хотела купить. Долларов нет.

— Каждому белорусу при рождении выдают методичку с одним пунктом: в любой непонятной ситуации иди в обменник за долларами.

— Это та самая «непонятная ситуация» наступает все ближе.

— Как-то всегда там большие очереди, может вы редко ходите.

— Это же известная белорусская забава: доллар растет — значит пора покупать, доллар падает — пора сдавать.

— Доллар пошел вверх, надо покупать.

— В «Момо» постоянно в обменники очереди, особо изменений не вижу в количестве людей. Был момент, когда доллар ниже трех был, чуть больше людей стало, но потом нормализовалось

— После зарплаты обменник — обязательный уровень. Как сохранение игры.

— Едут в отпуска, наверное. Мы тоже отпускные получили думали – купим, пусть лежат.

— Я проезжал в Беларусь и в любом городе у них — очередь в обменники. Не понимаю, им наверное зарплату долларами дают.

— Работаю в ТЦ. Иду на работу — люди в обменнике стоят. Иду с работы — люди в обменнике стоят.

— Экономика Беларуси на процентов 50, а может уже и больше, зависит от росийской. а российская экономика летит в ж...

— Это россияне «деревяшки» сдают.

— В чем лучше хранить? В долларах или евро? У доллара курс вечно туда-сюда, евро вроде поспокойнее. Но, с другой стороны, смотрю все именно доллары покупают.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив