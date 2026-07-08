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Некоторые банки Беларуси усилили «санкции» в отношении российского рубля

  • 8.07.2026, 15:16
Некоторые банки Беларуси усилили «санкции» в отношении российского рубля

В чем дело?

В Беларуси несколько банков объявили, что увеличивают комиссию за зачисление через кассу на расчетный счет наличных российских рублей. Причем сбор эти финучреждения, как и многие другие, ввели этим летом, пишет «Зеркало».

«Технобанк» ввел изменения по комиссии за прием через свои кассы наличных российских рублей от клиентов-физлиц на текущий счет. Напомним, этот сбор появился с 19 июня этого года для нерезидентов Беларуси — 2% от суммы.

Теперь же — с 8 июля — «Технобанк» поднял комиссию за эту услугу до 15%. Причем в сообщении финучреждения не уточняется, увеличили ли этот сбор только для нерезидентов Беларуси или для всех клиентов.

В банке добавили: «Тариф не применяется при пополнении текущего счета с целью дальнейшего открытия вклада в российских рублях (день в день)».

«МТБанк» также объявил, что вводит изменения по комиссии за такую услугу — поднимает ее до 15% от суммы. Но это касается только нерезидентов Беларуси и счетов, к которым не привязана карточка. Напомним, этот банк ввел комиссию с 19 июня, она была 2%.

В «МТБанке» уточнили, что для тех, кто открыл счет до 7 июля этого года включительно, этот сбор будет действовать с 10 августа.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане и Кыргызстане за внесение на счета наличных российских рублей начали брать комиссии, а часть банков Армении вообще отказалась принимать купюры.

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