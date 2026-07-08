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Эпоха чтения закончилась?

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  • 8.07.2026, 16:04
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Эпоха чтения закончилась?

Как цифровая среда влияет на современных людей.

Эпоха чтения, которая на протяжении веков формировала человеческое мышление, постепенно уходить в прошлое. Исследователи предупреждают, что цифровая среда меняет не только привычки людей, но и сам способ восприятия информации, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Когда-то Александрийская библиотека считалась символом знаний человечества. Ее исчезновение стало одной из крупнейших культурных потерь древнего мира. Сегодня угроза выглядит иначе — книги физически не исчезают, но люди все реже обращаются к ним.

Согласно исследованиям, люди читают значительно меньше, чем раньше. Доля людей, которые регулярно читают ради удовольствия, заметно сократилась за последние десятилетия. При этом количество коротких текстов в интернете выросло в разы — пользователи ежедневно сталкиваются с сообщениями, постами и комментариями, но все реже погружаются в сложные произведения.

Ученые называют происходящее переходом к «постграмотной эпохе». Речь идет не об исчезновении навыка чтения, а о потере способности долго концентрироваться, анализировать большие тексты и делать сложные выводы. Социальные сети и короткие видео формируют привычку к быстрой смене информации, из-за чего глубокое изучение материала становится труднее.

Особые опасения вызывает влияние технологий на детей. Учителя отмечают снижение интереса к книгам и ухудшение способности школьников работать с объемными текстами. Вместо романов все чаще используются короткие отрывки, а цифровые устройства занимают центральное место в обучении.

Еще один вызов связан с искусственным интеллектом. Специалисты считают, что массовое использование ИИ для написания текстов может ослабить навык самостоятельного мышления, ведь именно процесс письма помогает человеку формулировать идеи и развивать аргументы.

При этом книги не исчезли. Миллионы людей по-прежнему читают, открываются новые книжные магазины и растет популярность некоторых форматов. Однако чтение превращается из массовой привычки в занятие небольшой группы людей.

Главный вопрос будущего не в том, сохранятся ли книги, а в том, сохранит ли человечество желание обращаться к ним.

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