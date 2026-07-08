закрыть
8 июля 2026, среда, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: что известно

  • 8.07.2026, 16:35
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: что известно
Фото: Getty Images

Одна из ключевых тем переговоров - усиление украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проводят встречу на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре. Одна из ключевых тем переговоров - усиление украинской ПВО.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о встрече двух лидеров.

На переговоры отведен один час. Главная тема усиления украинской ПВО, в частности, ракеты к Patriot. После встречи Трамп проведет переговоры с президентом Сирии и пресс-конференцию.

Во время встречи Зеленский заявил, что главными темами переговоров являются ПВО, мирный процесс и «дрон-дил». Президент Украины добавил, что хочет обсудить важные детали сотрудничества.

Трамп об отношениях с Зеленским: «Мы развили хорошие отношения - от Овального кабинета и до сих пор». На ответ Зеленского «Это не конец», Трамп сказал: «Это начало».

Трамп также заявил, что у Украины большое будущее благодаря своей земле, ресурсам и людям.

Госсекретарь США Рубио сообщил, что США обсуждают возможность усиления дальнобойных возможностей Украины: «Мы обсуждаем возможность Украины достигать глубины России». Комментируя это, Трамп заявил: «Это эскалация. Но это эскалация, которая может привести к завершению войны».

Говоря о мирном соглашении между Украиной и РФ, Трамп отметил, что оно «в работе уже давно», а войну сравнил с дракой двух человек в парке: «Иногда, возможно, нужно дать им подраться».

Трамп также заявил, что США могут разрешить Украине производить Patriot.

«Мне птичка нашептала, что мы дадим им (украинцам) право делать Patriot, мы покажем, как их делать», - сказал президент США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив