Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: что известно 8.07.2026, 16:35

Фото: Getty Images

Одна из ключевых тем переговоров - усиление украинской ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проводят встречу на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре. Одна из ключевых тем переговоров - усиление украинской ПВО.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о встрече двух лидеров.

На переговоры отведен один час. Главная тема усиления украинской ПВО, в частности, ракеты к Patriot. После встречи Трамп проведет переговоры с президентом Сирии и пресс-конференцию.

Во время встречи Зеленский заявил, что главными темами переговоров являются ПВО, мирный процесс и «дрон-дил». Президент Украины добавил, что хочет обсудить важные детали сотрудничества.

Трамп об отношениях с Зеленским: «Мы развили хорошие отношения - от Овального кабинета и до сих пор». На ответ Зеленского «Это не конец», Трамп сказал: «Это начало».

Трамп также заявил, что у Украины большое будущее благодаря своей земле, ресурсам и людям.

Госсекретарь США Рубио сообщил, что США обсуждают возможность усиления дальнобойных возможностей Украины: «Мы обсуждаем возможность Украины достигать глубины России». Комментируя это, Трамп заявил: «Это эскалация. Но это эскалация, которая может привести к завершению войны».

Говоря о мирном соглашении между Украиной и РФ, Трамп отметил, что оно «в работе уже давно», а войну сравнил с дракой двух человек в парке: «Иногда, возможно, нужно дать им подраться».

Трамп также заявил, что США могут разрешить Украине производить Patriot.

«Мне птичка нашептала, что мы дадим им (украинцам) право делать Patriot, мы покажем, как их делать», - сказал президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com