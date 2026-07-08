Украинский дрон поразил танкер «теневого флота» РФ в Черном море

Украинский дрон поразил танкер «теневого флота» РФ в Черном море3
- 8.07.2026, 17:23
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Авиация РФ не смогла защитить судно.
Утром 8 июля морской дрон СБУ Sea Baby поразил танкер «Blue», входящий в состав «теневого флота» РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты, в исключительной экономической зоне Украины. Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего последний получил существенные повреждения. Вражеская авиация пыталась противодействовать морскому дрону СБУ, но безрезультатно.
Танкер «Blue» находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций.
Он относится к классу Suezmax - крупных морских танкеров, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.